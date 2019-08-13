Kayıp Gizem, 9 gün sonra ailesine kavuştu

AYDIN (İHA) – Aydın'da, dondurmak almak için çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 17 yaşındaki Gizem Akdağ, 9 gün sonra Söke'de bulunarak ailesine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 Ağustos' ta “Dondurma alacağım” diyerek evden çıkan Gizem Akdağ (17) bir daha geri dönmedi. Border Line hastası olan genç kızın kaçırıldığını ifade eden ailesi yetkililerden yardım istedi Görgü tanıklarının ifadesine göre ise genç kız en son Ata Mahallesinde ve İncirliova'nın Acarlar Mahallesinde plakasız kırmızı bir otomobil içerisinde görüldü.

Acarlar Mahallesi'nde yaşayan G.G. tarafından kaçırıldığı öne sürülen Gizem Akdağ'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, Gizem Akdağ ve G.G.'nin Söke'ye giriş yaptığı belirlendi. Emniyet ekiplerinin bilgi verdiği, Sarıkemer uygulama noktasındaki jandarma ekipleri G.G. ve Gizem Akdağ'ı yakaladı. Gizem'in işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.