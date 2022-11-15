Kayıp kadın, ayağı çalılara sıkışmış şekilde bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Alzheimer hastası olduğu öğrenilen G.K. isimli yaşlı kadın, ayağı çalılara sıkışmış vaziyette jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Bozdoğan ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karapınar Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası G.K. isimli yaşlı kadın hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Yaklaşık 2 saattir kayıp olan yaşlı kadının kurtarılması için jandarma ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlayan jandarma, yaşlı kadını evine yaklaşık bin 500 metre mesafede bulunan çalılık alan içerisinde ayağı çalılığa sıkışmış ve oturmuş vaziyette buldu. Kısa süre içerisinde bulunan yaşlı kadın kurtarılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi.