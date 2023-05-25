Kayıp kadını Nazilli emniyeti 24 saat içinde buldu

Özel bir televizyonda yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda kayıp olarak konu olan Özge Altın'ı Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 saat içinde buldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda baba İsmail Altın'ın, kızı Özge Altın ile 1 senedir görüşemediği ve haber alamadığı şeklindeki iddiaları üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyu ihbar niteliğinde değerlendirip harekete geçti. Ekipler 24 saat geçmeden, 30 yaşındaki Özge Altın'a ulaştı.

Kendi isteği ile görüşmüyormuş

Ekipler tarafından bulunan genç kadının, kimseden herhangi bir şikayetinin olmadığını, ailesiyle kendi isteği ile görüşmek istemediğini ifade ettiği belirtildi. Ayrıca Özge Altın hakkında herhangi bir resmi kayıp müracaatının olmadığı öğrenildi.