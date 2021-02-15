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Kaymakam Alpay ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti

Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, bugün ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti.


Aydın'da 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemi yüz yüze eğitimle başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilirken, okullarda ikinci yarıyıl bugün yüz yüze eğitimle başladı. Salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde bugün ilk ders zili çaldı. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy okulları, tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitimle öğrenciler okullarına kavuştu.


Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile birlikte ders başı yapan öğrencileri okulda ziyaret etti. Öğrencilerin derslerine katılan Kaymakam Alpay, öğrencilerle yakından ilgilendi. Eskihisar İlkokulu Müdürü Aziz Günaydın, müdür yardımcıları, okul öğretmenlerine ve öğrenciler ile sohbet eden Alpay öğrencilere yeni dönemde başarılar dileyerek çeşitli hediyeler dağıttı.

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