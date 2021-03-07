Kaymakam Alpay mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde geçtiğimiz ay göreve başlayan Kaymakam Furkan Alpay ilçedeki mahallelere ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaretlerinde kimi zaman vatandaşların evlerine konuk olan Kaymakam Alpay, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.

Kaymakam Alpay son olarak, Yağdere, İncealan, Demirhan ve Malgaçlar Mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Alpay, sorunları tek tek not alarak çözümü konusunda ilgili kurumlara talimat verdi. Kaymakam Furkan Alpay'a ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Mehmet Gökhan da eşlik etti.