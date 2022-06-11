Kaymakam Arısoy'dan müdür Şimşek'e anlamlı plaket

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki okul ve kurumlarda yapılan sportif, kültürel, sanatsal, bilimsel ve özgün çalışmalar kategorilerinde il, ilçe, bölge ve uluslararası alanlarda dereceye giren başarı almış öğrenciler ve takımlar törenle ödüllendirildi. Törende ayrıca İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, özel olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'e plaket verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in ev sahipliğinde Nazilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, eğitime katkılarından dolayı Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'i plaketle ödüllendirdi. Törende ilçedeki okulların sportif, kültürel sanatsal ve özgün çalışma alanlarında il birincisi olmuş, bölgede ilk üçe girmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde derece almış 265 öğrenciye de ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek yaptığı konuşmada: “Nazilli'mizdeki okullarımızın sportif, kültürel sanatsal ve özgün çalışma alanlarında il birincisi olmuş bölgede ilk üçe girmiş ulusal ve uluslararası düzeyde derece almış 265 öğrencimizin ödül törenini gerçekleştirdik. Pandemi sonrası 2 bin 350 öğretmen ve 30 bine yakın öğrencisi ile okullarımız hem akademik hem de sosyal kültürel alanlarda idarecisi, öğretmeni ve velileri ile birlikte büyük başarılara imza atmış bulunmaktadır. Her türlü etkinlik ve çalışmalarımızda bize desteği ile güç veren Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy Beyefendiye, ekip arkadaşlarıma, okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine, güzel çocuklarımızın ailelerine, bu başarınınım mimarı ülkemizin geleceği olan sevgili çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tarafıma takdim edilen başarı plaketi için, bize desteği ile güç veren kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy Beyefendiye, Şube müdürüm Latif Akgün ve ekip arkadaşlarıma, okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.