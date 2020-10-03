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Kaymakam Avşar'dan hastane ziyareti

Aydın’ın Didim ilçesinde Kaymakam Halil Avşar Didim Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde Kaymakam Halil Avşar Didim Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 8 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ederek hastanedeki Korona virüs hastaları başta olmak üzere ilçedeki genel hasta durumu hakkında bilgi aldı. Hastanede vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Avşar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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