İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Baştürk vatandaşlarla bir araya geldi

İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk; Köprüova, Arpadere ve Palamut Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.



Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kaymakam Canan Hançer Baştürk, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. İncirliova Kaymakamı Baştürk; Köprüova, Arpadere ve Palamut Mahallelerini ziyaret etti. Mahallerde vatandaşlar ile görüşen Baştürk, sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Baştürk, kendisine iletilen talepleri imkanlar çerçevesinde çözüme kavuşturmanın çabası içerisinde olacaklarını dile getirdi. Öte yandan Baştürk, mahalle ziyaretlerinin periyodik olarak devam edeceğini de belirtti.

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