Kaymakam Demirtaş ‘sevgi eli' sergisini ziyaret etti

Aydın'ın Yenipazar ilçe Kaymakamı Şule Demirtaş, Nazilli'de görücüye çıkan ‘sevgi eli' sergisini ziyaret etti.

Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla çeşitli kuruluşların ortaklaşa düzenlediği deprem farkındalığı etkinliği yoğun ilgi ile sürüyor. Geçtiğimiz Perşembe günü açılışı gerçekleştirilen sergiyi binlerce kişi ziyaret ederek depremzede çocuklara destek olmak amacıyla katkıda bulunmaya devam ediyor.

Sanata ve sanatçıya verdiği değer ile gönüllerde taht kuran Yenipazar'ın sevilen Kaymakamı Şule Demirtaş da sergiyi ziyaret edeneler arasında yerini aldı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ardından sergiyi ziyaret eden Kaymakam Demirtaş, serginin mimarları Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman, NAFOD Başkanı Refik Karacaoğlu'na duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek sanatın birleştirici gücünün bir kez daha toplumsal farkındalık için ortak payda olduğunu ifade etti. Sergide emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara da teşekkür eden Kaymakam Demirtaş, Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan Birinci Yenipazar Yörük Ali Efe Kültür ve Sanat Çalıştayı için yapılacak çalışmaları da değerlendirdi.