İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Divli'den POMEM adaylarına destek

Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli ilçede Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakatlarına hazırlanan gençleri ziyaret ederek başarılar diledi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak polis alımları için Bozdoğanlı gençler çalışmalarına başladı. Belli bir program çerçevesine her gün gerekli antrenmanlarını yapan gençler hayallerindeki polislik mesleği için ter döküyorlar. Spor mülakatlarını geçebilmek için çalışmalarını sürdüren gençleri Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Salih Devrim ve İlçe Emniyet Amiri Kom. Muhammet Güneş ile birlikte ziyaret etti. Kaymakam Divli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Türkal'ın gözetiminde POMEM mülakatlarına hazırlanan adaylara başarılar diledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Divli, adayların antrenmanlarını izleyerek moral verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.