Kaymakam ilçeye Aydın zeybeği ile veda etti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde görev yapan Kaymakam Musa Aydemir, Kars vali yardımcılığına atandı. Kaymakam Aydemir, ilçeye Aydın zeybeği oynayarak veda etti.

Geçtiğimiz aylarda Sultanhisar ilçesinde göreve başlayan Musa Aydemir'in Sultanhisar kaymakamlığı görevi kısa sürdü. Kaymakam Aydemir, İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Kars vali yardımcılığına atandı. Aydemir, ilçedeki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Aydemir için Sultanhisar Kaymakamlığı önünde veda töreni düzenlendi.

"Hakkınızı helal edin"

İlçe Kaymakamlığı önündeki törende kaymakamlık personeli başta olmak üzere, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, muhtarlar ve azalar ile vatandaşlar katıldı. Kalabalık bir grup tarafından uğurlanan Musa Aydemir, "Kısa zamanda olsa burada sizinle geçirdiğim zaman çok değerlidir. Hepinizi canı gönülden sevdim, gönlümde yeriniz özel olacaktır. Varsa hakkım helal olsun, bilmeden istemeden kalplerinizi kırdıysam affedin sizde haklarınızı helal ediniz, Huzurla, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun" dedi. Kaymakam Aydemir Aydın zeybeği oynayarak ilçeye veda ederken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.