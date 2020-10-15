İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam ilçeye Aydın zeybeği ile veda etti

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde görev yapan Kaymakam Musa Aydemir, Kars vali yardımcılığına atandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde görev yapan Kaymakam Musa Aydemir, Kars vali yardımcılığına atandı. Kaymakam Aydemir, ilçeye Aydın zeybeği oynayarak veda etti.


Geçtiğimiz aylarda Sultanhisar ilçesinde göreve başlayan Musa Aydemir'in Sultanhisar kaymakamlığı görevi kısa sürdü. Kaymakam Aydemir, İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Kars vali yardımcılığına atandı. Aydemir, ilçedeki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Aydemir için Sultanhisar Kaymakamlığı önünde veda töreni düzenlendi.


"Hakkınızı helal edin"


İlçe Kaymakamlığı önündeki törende kaymakamlık personeli başta olmak üzere, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, muhtarlar ve azalar ile vatandaşlar katıldı. Kalabalık bir grup tarafından uğurlanan Musa Aydemir, "Kısa zamanda olsa burada sizinle geçirdiğim zaman çok değerlidir. Hepinizi canı gönülden sevdim, gönlümde yeriniz özel olacaktır. Varsa hakkım helal olsun, bilmeden istemeden kalplerinizi kırdıysam affedin sizde haklarınızı helal ediniz, Huzurla, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun" dedi. Kaymakam Aydemir Aydın zeybeği oynayarak ilçeye veda ederken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.