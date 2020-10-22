İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Işık, Dağyeni Mahallesi'nde halkla buluştu

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Dağyeni Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Dağyeni Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.



Germencik Kaymakamı Ayhan Işık Dağyeni Mahallesi'nde kurum müdürleri, Mahalle Muhtarı Hüseyin Efe ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinleyen Kaymakam Işık, imkanlar dahilinde taleplerin karşılanacağını ifade etti. İlçedeki kurumların çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Işık, halkla buluşma toplantılarının devam edeceğini ve kaymakamlığın kapılarının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.