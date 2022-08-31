Kaymakam, öğrenciler ile birlikte sıraları boyadı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde öğrenciler, Kaymakam Hatice Gamze Kuran'ın da katıldığı bir etkinlikte okul sıralarını boyayarak yeniledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli tüm hazırlıkları tamamlanan 'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi'ni hayata geçirdi. Proje çerçevesinde bir yıl içinde 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfının açılması hedeflenirken, diğer taraftan seçilen temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek uygulamaya geçirilecek.

Bu çerçevede proje dahilinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nun sıraları boyanarak yenilendi. Temel eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin; kişisel temizlik ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve temiz çevre bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan 'Ben Temizim, Okulum Temiz, Çevrem Temiz' projesi çerçevesinde yaz spor kursuna katılan öğrenciler okullarındaki sıraları boyadı. Karacasu ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu'nun gerçekleştirilen etkinliğe Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran'da katıldı. Kaymakam Kuran'ın öğrenciler ile birlikte boyadığı sıralar yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilirken, Kaymakam öğrencilere duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.