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Kaymakam Şahin ADEM'i inceledi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, kadınlara yönelik hizmet verecek olan Aile Destek ve Eğitim Merkezi’nde (ADEM) incelemelerde bulundu.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, kadınlara yönelik hizmet verecek olan Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde (ADEM) incelemelerde bulundu.


Kaymakam, Şahin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde sosyal, kültürel ve mesleki çeşitli alanlarda kadınlarımıza yönelik hizmet verecek olan Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) için yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. Yapılan hazırlıklarda gelinen son nokta hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Şahin, merkezimizin bulunacağı Osman Yozgatlı Mahallesi muhtarı ve ihtiyar heyeti ile bir araya gelerek hizmete hazırlanan Aile Destek Merkezi ve mahallenin genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu. İncelemelerinin ardından aile ziyaretleri kapsamında mahalle sakinlerinden Şerife Türkol ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Şahin, ailenin biri yükseköğretime, diğeri liselere giriş sınavına hazırlanan iki çocuğuyla bir süre sohbet edip sorun ve ihtiyaçlarını dinledi. Ardından mahallede bir süre gezinti yapan Kaymakamımız Şahin, vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti ve çocuklara hediyeler verdi.

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