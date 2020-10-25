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Kaymakam Şahin, Kocagür'deki çiftliği ziyaret etti

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Kocagür Mahallesi’nde günlük 4,5 ton süt üretimi yapılan çiftlikte incelemelere bulundu.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Kocagür Mahallesi'nde günlük 4,5 ton süt üretimi yapılan çiftlikte incelemelere bulundu.


Tarıma ve hayvancılığa verdiği önemle bilinen Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile birlikte Kocagür Mahallesinde bulunan ve uyguladığı modern hayvancılık yöntemleriyle sektörünün önde gelen işletmeleri arasında yer alan çiftlikte incelemelerde bulundu.


Kaymakam Şahin'e, çiftlikte yapılan üretim ile ilgili olarak hastalıklardan Ari ve Avrupa Birliği onaylı bir işletme olarak toplam 300 dönüm arazi üzerine kurulan çiftlikte 220 adedi sağmal inek olmak üzere toplam 480 adet büyükbaş hayvan bulunduğu ve günlük 4,5 ton süt üretimi yapıldığı aktarıldı.

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