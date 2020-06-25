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Kaymakam Şahin, şehit annesine buzdolabı hediye etti

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Mesutlu Mahallesi’deki şehit annesi Elif Mersin’e buzdolabı hediye etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Mesutlu Mahallesi'deki şehit annesi Elif Mersin'e buzdolabı hediye etti.


Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Mesutlu Mahallesi'ndeki şehit onbaşı Ercan Mersin'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette Mahalle Muhtarı Mehmet Çakıroğlu ve Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selami Ertaş'ta yer aldı. Kaymakam Şahin, şehit annesi Elif Mersin ile bir süre sohbet ederek herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Sohbet esanasında evde bulunan buzdolabının arızalı olduğunu öğrenen Kaymakam Şahin, hemen talimat vererek şehit annesi Elif Mersin'e buzdolabı hediye etti.


Şehit annesi Elif Mersin, kendisini ziyaret eden ve buzdolabı hediye eden Kaymakam Şahin'e teşekkür ederek, “Allah razı olsun, devletimiz başımızdan eksik olmasın” dedi.

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