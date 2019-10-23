Kaymakam Şahin, Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bilgi aldı.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Esen ve Kuloğulları Muhtarı Dursun Ertürk ile birlikte İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Enstitüyü gezen Kaymakam Şahin Enstitü Müdürü Dr. Ali Peksüslü ve ekibinden Sahlep yetiştiriciliği ile ilgili bilgi aldı.

Enstitütü Müdürü Dr. Peksüslü yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, dünyada 12 bin tür tohum bulunduğunu, Türkiye'ye has 3 bin 339 endemik tür olduğunu, Ulusal Tohum Gen Bankası'nda Türkiye'deki türlerden 60 bin çeşidinin muhafaza edildiğini belirtti. Kaymakam Şahin, ziyarette Ulusal Tohum Gen Bankası'nda da incelemelerde bulundu.