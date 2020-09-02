Kaymakam Şahin yangında zarar gören mobilya atölyesinde incelemelerde bulundu

Efeler Kaymakamlığı karşısındaki mobilya atölyesinde meydana gelen yangın sebebiyle, Kaymakam Cemal Şahin olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangından olumsuz etkilenen atölye sahibi ve bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Zarar gören vatandaşlar için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.