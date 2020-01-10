Kaymakam Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Çağdaş demokrasinin tüm kuralları ve kurumlarıyla yerleşmesi, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Medyanın sağlıklı çalışması gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması bakımından hayati önem taşımaktadır. Bundan dolayı gazetecilik, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir.

Gazetecilik, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmetidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın, yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim."