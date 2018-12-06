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Kaymakam Şahin'den Başkan Özakcan'a ziyaret

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan'ı ziyaret etti.


Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili'nin tayinin Samsun'un Canik Kaymakamlığı'na çıkmasının ardından Sevgili'den boşalan Efeler Kaymakamlığı görevine ise Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin atandı. Kaymakam Şahin, göreve başlamasının ardından kendisini ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a iade-i ziyarette bulundu.


Efeler'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Efeler, adı gibi efe yürekli insanların yaşadığı bir kent. Belediye başkanımız da göreve başlamamın hemen ardından ziyaret ederek her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtmişti. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.


Kaymakam Şahin'i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan da, "Her kurum ve kuruluş ile halkımızın menfaatine olacak konularda işbirliği yapmaya ilk gün olduğu gibi bugün de hazırız. Kaymakamımıza yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

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