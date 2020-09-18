İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Şahin'den filyasyon ekibine başarı belgesi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında görev yapan filyasyon ekibinde görevli personele başarı belgesi takdim etti.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bugüne 7 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışırken, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek filyasyon ekibinde görevli personelleri başarı belgesi ile onurlandırdı.



Efeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sabri Tamer Özçelik, Kaymakam Şahin'e ziyareti ve sağlık personeline desteği için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.