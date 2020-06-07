İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Şahin'den Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ziyaret

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret etti.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti.


Türkiye'deki normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren seyahat yasakları kalktı, iç hat uçak seferleri başladı, kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek, yeni normalleşme sürecine girilmesi ile ilgili vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Pandemi sürecinde vakfın yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı personellere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.