Kaymakam Şahin'e 'veda' yemeği

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'pitayanın babası' olarak tanınan, birçok tarım projesine imza atan ve Antalya'nın Serik ilçesine atanan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin için üreticiler ve muhtarlar “veda” yemeği verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yıldır kaymakamlık görevini ve Aydın Vali Yardımcılığı görevini yürüten Cemal Şahin, çalışmaları ve halkla iç içe yaşantısı ile Efelerli vatandaşların gönlünde taht kurdu. Resmi bir törende protokolde en ön sırada, semt pazarında vatandaşlarla iç içe alışveriş yaparken, hafta sonu ise bir tarla ya da bahçede toprağı işleyen yada ürün hasat eden çiftçilerle bir arada olan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in Antalya'nın Serik ilçesine atanması ise başta üreticiler olmak üzere Efelerli vatandaşları üzdü.

Kaymakam Şahin'in atanmasının ardından Efeler Ziraat Odası ve Efeler Muhtarlar Derneği tarafından bir veda yemeği gerçekleştirildi. Yemeğe onur konuğu olarak katılan Kaymakam Şahin'e Efeler tarımına yaptığı önemli katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Samimi bir havada gerçekleştirilen yemekte üreticiler ve muhtarlar Kaymakam Şahin'e teşekkür etti.

Yemeğin gerçekleştirilmesi dolayısıyla herkese teşekkür eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ise, “Veda yemeğini düzenleyen Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Ercan Özçineli, Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen ve emeği geçen herkese, katılım sağlayan değerli muhtarlarımıza teşekkür ederim” dedi.