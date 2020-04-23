Kaymakam Şahin'in 23 Nisan mesajı

Kaymakam Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Milletimizi ortak düşünce ve değerlerde buluşturan, Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve milli egemenliğin tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milletçe kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşıyoruz.

Ülkemiz, çocuklarına bayram armağan eden bir ülke olarak, dünyada müstesna bir yer edinmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız dostluk ve kardeşlik mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Bu bayram çocuklarımız için bir şenlik, milletimiz için gurur günüdür.

Biliyor ve inanıyorum ki çocuklarımız yakın bir gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olarak Aziz Milletimizin ufkunu aydınlatacak, tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi için tereddüt göstermeksizin çaba sarf edecektir.

Büyükleri olarak bizler de çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı, yetenekli ve bilinçli nesiller olarak yetişmesi için her türlü tedbiri alacağız, onlara sorumluluklar vererek özgüvenlerini pekiştireceğiz.

Bu duygularla siz çocuklarımıza armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."