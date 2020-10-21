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Kaymakam Soley, Aydın Bey Türbesi'ni ziyaret etti

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Aydın’a ismini veren Aydınoğlu Beyliği’nin kurucusu Aydın Bey’in Karacasu’daki türbesini ziyaret ederek restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Aydın'a ismini veren Aydınoğlu Beyliği'nin kurucusu Aydın Bey'in Karacasu'daki türbesini ziyaret ederek restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'nde bulunan Aydın Bey Türbesi restore ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda restorasyon çalışması başlatılmış, ihaleyi alan firmanın restorasyon işindeki teknik şartnameye uymaması nedeniyle çalışmalar sonlandırılmıştı. Yarım kalan restorasyon projesi, revize edildi. Yeniden ihaleye çıkılan restorasyon ve çevre düzenlemesi işi yeniden başladı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Esençay Mahallesi'ne gelerek Aydın Bey Türbesi'ni ziyaret etti. Kaymakam Soley, türbenin restorasyon ve çevre düzenlemesini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Soley, restorasyonun en kıza zamanda tamamlanacağını ve türbenin ziyarete açılacağını ifade etti.

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