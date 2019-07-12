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Kaymakam Soley başarılı öğrenciyi tarlada ziyaret etti

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincisi Çilem Özel’i tarlada ziyaret etti.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi Çilem Özel'i tarlada ziyaret etti.


Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Palamutçuk Mahallesi Gölcük mevkiinde incelemelerde bulundu. Soley, İncelemenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş ile birlikte Karacasulu LGS birincisi Çilem Özel'i ziyaret etti. LGS sınavında Türkiye birincisi olan ve ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından Tuzla Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi'ne tam burslu olarak kayıt yaptıran ve ailene tütün tarlasında yardımcı olan Çilem Özel'i başarılarından dolayı tekrar tebrik eden Kaymakam Soley, bundan sonraki eğitim hayatında Özel'e destek sözü verdi.

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