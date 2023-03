Kaymakam Tepeli ve Başkan Kaplan depremzedeler ile bir araya geldi

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, deprem bölgelerinden Koçarlı'ya gelen depremzede vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Koçarlı Belediye Otelinde ve öğretmenevinde kalan depremzede vatandaşlarla görüşen Kaymakam Tepeli ve Belediye Başkanı Kaplan, görüştükleri depremzedelerin ihtiyaçlarını dinledikten sonra çocuklarla da sohbet edip moral verdiler.

Kaymakam Tepeli, Deprem bölgelerinden Koçarlı'ya gelen depremzede vatandaşları ziyaret ettiklerini belirterek, “Devletimiz ve milletimiz her daim yanlarında olduklarını kendilerine ifade ediyoruz ve gösteriyoruz. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz. Okul çağındaki çocuklarımız ise burada kaldıkları müddetçe eğitimden uzak bırakmayarak okullarda eğitimlerine devam ediyorlar. Her türlü sıkıntılarında biz yanlarındayız” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu, el birliği ve gönül birliğiyle tek yürek olarak bu felaketin üstesinden gelindiğine dikkat çekerek, “Kaymakamımız Ersin Tepeli ve daire müdürlerimiz ile birlikte ilçemizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. İhtiyaçları ve talepleri ile ilgili daima yanlarında olduklarını belirttik. Biriz, birliğiz diyerek Koçarlı'mızda devlet millet el ele, tek yürek olarak depremden etkilenen ve misafirimiz olan vatandaşlarımıza her türlü yardımı ve desteği sağlamak için ilk günden beri çalışıyoruz. Desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu.

Adıyaman'dan Koçarlı'ya gelen depremzede Asiye Karadağ isimli vatandaş, Koçarlı'da her türlü desteği gördüklerini ifade ederek “Maddi manevi her türlü sıcaklığı gördüm. Depremden sonra Koçarlı Belediyesi bizim yuvamız oldu, her türlü ihtiyacımızı gece gündüz demeden karşıladılar. Ailecek Belediyemizin Otelinde kalıyoruz. Sıcak yemek barınma, kıyafet gibi her şeyi bizlere seferber ettiler. Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a bizlere göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Hatay'lı depremzede Hülya Yeşilırmak ise, kendilerine kucak açan, her türlü desteği sağlayan ve moral veren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a ve Koçarlılılara teşekkür etti.