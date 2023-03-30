Kaymakam Tepeli ve Başkan Kaplan depremzedeler ile iftarda buluştu

Koçarlı Kaymakamlığı ve Koçarlı Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Koçarlı Belediyesi Restoranında gerçekleşen iftar yemeğinde depremzedeleri karşılayarak yakından ilgilenen Kaymakam Tepeli ve Başkan Kaplan depremzede vatandaşlar ile iftar açtı.

Düzenlenen İftar yemeği için açıklama yapan Başkan Kaplan, deprem felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana depremzede vatandaşları her zaman yanlarında oldukları yaralarını sarabilmek adına desteklerini eksik etmediklerini ifade ederek, “Kendilerini evlerinde hissetsinler diye tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Devletimiz bir yandan var gücüyle yaraları sarmaya devam ederken, biz de Koçarlı Belediyesi olarak depremzede ailelerimizle bir araya gelerek sorunlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Burada depremzede vatandaşların imkanları çok iyi. Özellikle kendileriyle sohbet edip eksiklerini soruyoruz. Buradan çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Elbette eksiklikler bitmez. Bizlerde eksiklikleri tamamlayabilmek adına üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Yaraları sarmaya acılarını dindirmeye çalışıyor. Biz de bir nebze onlarla birlikte olarak acılarını paylaşıp acılarını dindirebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Kaymakam Ersin Tepeli ise iftar sofrasında ağırladıkları depremzedeler ile bir araya geldiklerini belirterek, “Bu zor günleri birlikte aşmak ve yaraları sarmak için çalışıyoruz. Zaman birlik beraberlik zamanıdır. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

İftar programı İlçe Müftüsü Kazım Ünsal tarafından yapılan dualar ile sona erdi.