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Kaymakam Yücel, Efe-Ayşe yurdunda iftar yemeğine katıldı

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Kuşadası Efe-Ayşe Öğrenci Yurdu tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.


Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte yurtta kalan öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Özsoy, iftarın ardından öğrencilerle hem sohbet etti, hem de sorunlarını dinledi. Efe Ayşe Öğrenci Yurdu'nda ayrıca personelin hayrı ile öğrencilere lokma ikramı yapıldı.


Bu arada, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, daha sonra Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte Efe-Ayşe Öğrenci Yurdu'nda Türk-İslam Sanatları sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, yurtta kalan bu dönem öğrencilerinin hünerli ellerinde biçimlenen, el sanatları, görsel sanatlar ve Türk-İslam Sanatları eserleri sergileniyor.

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