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Kaymakam Yücel, sahil güvenlik binasını inceledi

Kuşadası Körfezi’nde hizmet veren sahil güvenlik ekiplerinin daha sağlıklı ve fiziki şartlara kavuşabilmesi için Kuşadası Setur Marina içerisinde yaptırılan sahil güvenlik komutanlığı binası tamamlanma aşamasına geldi.

Kuşadası Körfezi'nde hizmet veren sahil güvenlik ekiplerinin daha sağlıklı ve fiziki şartlara kavuşabilmesi için Kuşadası Setur Marina içerisinde yaptırılan sahil güvenlik komutanlığı binası tamamlanma aşamasına geldi.


Çalışmalar hakkında bilgi alan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, inşaatı kısa sürede tamamlanan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı binasının kısa süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi. İnceleme sırasında Kaymakam Yücel'e TCSG 311 Bot Komutan V. SG Kd. Ütğm. Fırat Bayrak, TCSG 35 Komutanı Emre Meral ve TCSG 311 Başçarkçısı SG Kd. Bçvş. Taner Cavaklı da eşlik etti.

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