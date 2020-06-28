Kaymakam Yücel'den kan bağışına destek

Kuşadası sahil bandındaki İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında kan verdikten sonra açıklamalarda bulunan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı. Pandemi sürecinde kan bağışının azaldığına dikkati çeken Kaymakam Yücel, “ Kuşadası kan bağışı konusunda çok duyarlı bir şehir. Ancak salgın sürecinde kan bağışında azalma oldu. Kan bağışında geriye adım atmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyorum “ dedi.