Kaymakam Yücel'den turistik çarşı esnafına ziyaret

Liman bölgesindeki Orient Bazaar esnafı ile bir araya gelen Kaymakam Yücel, çarşı esnafı ile sezon öncesi çalışmaları ele aldı ve sezon değerlendirmesi yaptı. Esnafın sorunlarını da dinleyen Kuşadası Kaymakamı Yücel, “Sezon öncesi çalışmaları değerlendiriyoruz. Tüm bölgelerdeki esnaflarımızı tek tek ziyaret ediyoruz. Hem sorunlarını dinleyip, beklentilerini ele alıyoruz, hem de sezona hazırlık ve sezon içerisindeki elbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmaları değerlendiriyoruz. Kuşadası'nın her yönüyle sezona hazır hale gelmesi için el birliği içerisinde çalışmalıyız. Tüm kurum ve kuruluşların yanında esnafımız ile mutlaka koordinasyonun sağlanması lazım. Bunun için tüm kesimlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Turizm sezonunun esnafımıza ve tüm Kuşadası'na hayırlı olmasını diliyorum “ dedi.