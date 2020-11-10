Kaymakamlık, Söke'nin 10 aylık uyuşturucu bilançosunu açıkladı

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 10 aylık çalışmalar kapsamında; 421 gram metamfetamin maddesi, 36 Adet (Estacy) hap, 8 Bin 716 gram esrar maddesi, Bin 382 gram Bonzai maddesi, 17 gram skunk maddesi, 522 kök Kenevir Bitkisi, 365 gram Kenevir Tohumu, 1 gram Eroin, 90 gram Kokain, 10 Adet tabanca ve 118 adet tabanca fişeği ele geçirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamındaki çalışmalar kapsamında; 532 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 52 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Bu şahıslardan 33'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtilirken; uyuşturucu suçlarından aranması olan 87 şahısın da yakalanarak cezaevine teslim edildiği açıklandı.

Söke İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; “Narkotik Suçlarıyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup, zehir tacirleri ilçemizin hangi sokağında, hangi ücra köşesinde bulunursa bulunsun, son uyuşturucu taciri yakalanıncaya kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.