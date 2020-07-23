Kaynak makinesi 20 ton samanı küle çevirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde kaynak makinesinden çıktığı iddia edilen yangında 20 ton saman kül oldu.

Olay, Nazilli ilçesine bağlı Dallıca Mahallesi Kuru Çeşme Mevkii'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir hayvan çiftliğinde samanların depolandığı alanda kaynak yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Samanlardan yükselen alevleri gören Kemal B. ve Nurşen B. durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yaklaşık 20 ton saman kül oldu. Öte yandan Kemal B. ve Nurşen B.'nin yangını söndürmeye çalışırken kollarında oluşan yanık nedeniyle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.