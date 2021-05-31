Kaynak makinesinden yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaynak makinesinden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangın Efeler ilçesi Aydın Tekstil Park inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devam eden inşaat çalışmaları sırasında bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken yangının kaynak makinesinden çıktığı öğrenildi.