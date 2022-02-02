Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre kaza yapan bir otomobilin refüjdeki kırdığı taşlara çarparak takla atan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem G., yönetimindeki 35 AZN 625 plakalı motosiklet sürücüsü Candan Tarhan Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerlediği esnada, iddiaya göre beyaz renkli bir otomobilin çarparak kırdığı refüjdeki taşlara çarpması sonucu takla attı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ekrem G.'nin ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.