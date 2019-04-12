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Kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza; Efeler Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Özgür Deniz K.(21) yönetimindeki 09 48 TL 341 plakalı otomobil kavşaktan sola döndüğü Ertunç E. (30) yönetimindeki 09 ACA 166 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Didim devlet hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün kolunun kırıldığı öğrenilirken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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