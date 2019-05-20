İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaza yaptı, otomobilini bırakıp kaçtı

Kuşadası’nda kullandığı otomobille yol kenarındaki kanala uçan bir sürücü, kaza yaptığı otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kuşadası'nda kullandığı otomobille yol kenarındaki kanala uçan bir sürücü, kaza yaptığı otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Kirazlı yolunda meydana gelen trafik kazasında sürücü henüz belli olmayan 35 VDV 16 plakalı bir otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki kanala uçtu. Kazayı görenler durumu polise ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ne aracı kullanan sürücüyü ne de herhangi bir yaralıyı kazanın yapıldığı yerde bulamadı. Görgü tanıkları ise polise verdikleri ifadede, kazanın ardından otomobili kullanan kimliği belirsiz kişinin hızla olay yerinden kaçtığını söyledi. Kazaya yol açan araç ise çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


2 trafik kazası, 2 yaralı


Bu arada, Kuşadası'nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada yayaya çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücü Z.B. park halindeki bir araca çarptı. Kazada sürücü Z.B. hafif şekilde yaralandı. Yine Atatürk Meydanı'nda gelen bir başka trafik kazasında ise seyir halindeki bir araç yayaya çarptı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.N. ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.