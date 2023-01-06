Kazada ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semiha Akın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 14.30 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üst geçit mevkiinde Çine istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen Eşref A. yönetimindeki kasalı motosiklete şerit değiştirdiği sırada, aynı istikamette ilerleyen 09 AGV 812 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletlerdeki dört kişiden ikisi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Eşref A., Semiha Akın ile diğer motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların çabası hayatta tutmaya yetmedi

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semiha Akın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Akın'ın acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.