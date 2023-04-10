Kazada ağır yaralanan küçük kız hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki kız çocuğu hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Mart Salı günü İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemre Nur Bahadır (11) isimli kız çocuğu, cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ilçe merkezinden Yenikent yönüne hareket halinde olan M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç, kız çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan küçük kız ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bahadır'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Bahadır Söke'den Aydın ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların çabası yetmedi

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde 12 gündür tedavi altında tutulan Bahadır doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Küçük kızın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.