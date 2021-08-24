Kazada baba ve oğlu ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 09 EA 427 plakalı otomobil ile K.S. idaresindeki 09 BDC 62 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan K.S. ve oğlu B.S. yola savruldu. Meydana gelen kazada motosiklet hurdaya dönerken, baba ve oğlu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğulun hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.