Kazada eşi tutuklanan kadından Karayolları'na eleştiri ve çağrı

Aydın'da önceki gün otoban girişinde yanlış turnikeye girmemek için manevra yaptığı sırada kazaya sebebiyet veren ve taksirle ölüme sebep olmak suçundan tutuklanan Onur Bengi'nin eşi Sezin Bengi, olayda karayollarının da hatası olduğunu savundu. Bengi, " “Bilim çağını yaşadığımız bu dönemde gişelerin HGS ve OGS diye ayrılmasına anlam veremiyoruz" dedi.

Kazanın olduğu bölgedeki turnikeler önüne gelerek açıklama yapan Sezin Bengi, “Bilim çağını yaşadığımız bu dönemde gişelerin HGS ve OGS diye ayrılmasına anlam veremiyoruz. Her gişeden OGS ve HGS okuma cihazı bulunsa ve ara bölmeler böyle betonlu olmayıp darbeyi emici plastik olsa bugün bu kaza sadece maddi hasarlı olurdu” diye konuştu.

Bugüne kadar benzer şekillerde onlarca kazanın meydana geldiğini artık yetkililerin bu soruna bir çare bulmasını isteyen Sezin Bengi, “Kazadan sonra adeta yıkıldık. Bir yandan çıkan haberler diğer yandan da nefes alan her türlü canlıya sonsuz saygısı olan eşim Onur Bengi kazadan sonra kaçmış gibi lanse edildi. Olaydan sonra bizler de güvenlik kameralarına inceledik. Turnikeler OGS ve HGS olarak ayrıldığı için eşim yanlış turnikeye girmemek için hız sınırı 30 kilometre olan bölgede manevra yapıyor. Bu sırada arkadan 90-100 kilometre hızla gelen ve havaalanına yetişecekleri için acelesi olduğunu öğrendiğimiz bir başka aracın kaza yapmasına sebep oluyor. Ancak eşim sebep olduğu kazadan habersiz turnikeden geçtikten sonra durup kapıyı açarak arkadan gelen aynı renkteki bir aracın sürücüsüne elini de kaldırıp işaretle özür diledikten sonra yoluna devam ediyor. Kazadan iş yerine varıp çalıştığı sırada polislerin telefonla araması sonucu haberdar oluyor. Ve gelip teslim oluyor” diyerek yaşanan bu kaza ile 3 ailenin ocağına ateş düştüğünü söyledi.

Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını en derinden hissettiğini ve acılarını paylaştığını belirten Sezin Bengi, basit uygulamalarla önlenebilecek bu tür kazaların artık ocakları söndürmemesini isteyerek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gişe ve geçiş sisteminde değişiklik yapılmasını, sürücülerin ise hız kurallarına riayet etmesini istedi.