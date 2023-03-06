Kazada hayatını kaybeden sağlık personeli Kaymaz için tören düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazasına müdahale için duran ambulansa ve kazalı araca başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Germencik 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli İlk ve Acil Yardım Teknikeri Hasan Kaymaz için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aydın-İzmir Otobanı Germencik Gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anna T. (32) idaresindeki 48 AIJ 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak kazaya karıştı. Germencik'ten Efeler istikametine görev dönüşünde olan Rıdvan K. idaresindeki 09 HG 792 plakalı ambulans, trafik kazasına müdahale etmek için olay yerinde durdu. Sağlık personelleri kazada yaralanan Anna T. isimli yabancı uyruklu yaralıya müdahale etmeye başladı. Aydın istikametine doğru seyir halinde olan Anıl Ö. (32) idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, olay yerindeki ambulansa ve kaza yapan araca çarparak savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası ağır şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sağlık personeli Hasan Kaymaz (26), sağlık personeli Fatma K. (35), sürücüler Anna T. ve Anıl Ö. ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır şekilde yaralanan Germencik 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli İlk ve Acil Yardım Teknikeri Kaymaz doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de toprağa verilecek

Hayatını kaybeden İlk ve Acil Yardım Teknikeri Hasan Kaymaz için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, müdürlük çalışanları ile Kaymaz'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Aydın Valisi Aksoy ve İl Sağlık Müdürü Şenkul hayatını kaybeden Kaymaz'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. İl Müftüsü Güneş tarafından edilen dua ve alınan helalliğin ardından Kaymaz'ın cenazesi İzmir'e gönderildi. Kaymaz'ın cenazesinin 7 Mart 2023 Salı günü İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.