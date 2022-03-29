İhlas Haber Ajansı

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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Kaza saat öğlen saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Efekent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletten düşerek yaralanan sürücüyü görenler durumu 112 Acil Servis'e ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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