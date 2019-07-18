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Kazada yaralanan şahıs yaşam savaşını kaybetti

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Kambur(50) , yaşam savaşını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet Kambur(50) , yaşam savaşını kaybetti. Kambur'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.


Aydın'ın Söke ilçesinde 15 Temmuz Pazartesi günü Söke-Bodrum Karayolu Özbey mevkinde trafik kazası meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 16 L 9027 plakalı otomobil ile Ahmet Kambur idaresindeki elektrikli bisikletin çarpışması sonucu Ahmet Kambur yaralanmış ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede iki gündür tedavi gören Ahmet Kambur doktorların tüm müdahalelerine karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kambur, düzenlenen cenaze töreninin ardından Özbey mezarlığında toprağa verildi.

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