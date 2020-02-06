Kazada yaralanan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

Kaza bugün sabah saatlerinde Aydın İzmir karayolu Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yabancı uyruklu Rukeyya Ali burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.