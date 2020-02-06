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Kazada yaralanan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

Aydın-İzmir karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yabancı uyruklu Rukeyya Ali hastanede hayatını kaybetti.


Kaza bugün sabah saatlerinde Aydın İzmir karayolu Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yabancı uyruklu Rukeyya Ali burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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