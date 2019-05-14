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Kazadan sonra firar eden sürücüyü yakalamak için ekipler çalışma başlattı

Aydın merkez Kızılcaköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kazadan sonra sürücülerden biri firar ederken yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kaza Kızılcaköy mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski Aydın yolu üzerinde seyretmekte olan 09 HF 688 plakalı otomobil ile 09 KY 811 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerden biri aracından çıkıp kaçtı. Yaralanan diğer sürücü ise çevredekilerin ve kurtarma ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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