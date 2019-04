Kazanmak için değil, eğlenip kaymaşmak için yarıştılar

Oldukça renkli geçen müsabakalarda öğrenci ve veli ve öğretmenler kazanmak için değil kaynaşıp eğlenmek için yarıştı. ADÜ Merkez kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin yanı sıra veli ve öğretmenler de farklı bir gün yaşadı.

Önce kayıtlarını yaptıran öğrenci ve velilere bilgi verildi. Ardından görevli öğretmenlerden bilgi alan öğrenci ve veliler ellerinde haritalarla hedef bulmak için gezinti yolunda koşuşturdu. Oldukça renkli saatler yaşayan öğrenci ve veliler bir yanda yarışırken diğer yanda kendilerine vakit ayırıp kaynaştılar.

MY Kolej olarak eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini belirten Okul Müdürü Fatih Karahan, “Öğrencinin yaşamının en önemli iki parçası okul ve ailedir. Eğitim ortamında yapılan çalışmaların başarıya ulaşması ancak okul, aile ve öğrenciyi bir arada tutabilmek ile mümkündür. Her gün bu amaçla yapılan farklı çalışmalar gündeme gelmektedir. Aileyi ve öğrenciyi dayanışma ve iletişimi becerilerini de hedefleyen oryantiring etkinliğini Aydın MY Kolej olarak bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdik. Veli oryantiring etkinliği öğretmen öğrenci ve velilerin farklı takımlar halinde yarışması ile oldukça eğlenceli geçti. Program sonunda velilerimiz ve öğrencilerimiz Aydın Adnan Menderes üniversitesi kampüsünde yapılan bu etkinlik aile içi ilişkileri ve okul aile iletişimini güçlendirdi” diyerek programa katılan herkese teşekkür etti.