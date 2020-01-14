Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, meydana gelen ve çarpışan iki otomobilden birisinin alev aldığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir Bulvarı ile Atatürk Bulvarı Kavşağı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ziraat Kavşağı'nda ambulansa yol vermek istenirken meydana geldiği iddia edilen kazada, 35 VLK 02 plakalı otomobil ile 09 HF 648 plakalı diğer bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 09 HF 648 plakalı otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, itfaiyeyi beklerken alev alan otomobile yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı tamamen söndürdü.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan İzmir Bulvarı, kazaya karışan araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.