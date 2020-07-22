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KDH'ye Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi takdim edildi

Kuşadası Devlet Hastanesi’ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" İl Sağlık Müdürü Dr.

Kuşadası Devlet Hastanesi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından teslim edildi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterebilmek için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunan ve yapılan inceleme ve teftişler sonucu ülke çapında "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazanan hastaneler arasında yer alan Kuşadası Devlet Hastanesine belgesi İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman AÇIKGÖZ tarafından, hastane yönetimine takdim edildi” denildi.

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